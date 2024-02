Google aggiorna un suo pezzo di storia: ecco la nuova pagina di login

La nuova interfaccia per il login presenta quindi un look decentrato, con i campi di testo per l'email e la password che sono sulla destra, mentre sulla sinistra troviamo un logo Google con la sola iniziale e l'informazione sul login.

I collegamenti per accedere alle pagine di aiuto, reset della password e per accedere a un altro account sono rimasti pressoché invariati dal punto di vista grafico, mentre il pulsante per effettuare il login ora è racchiuso in una sagoma a forma di ellisse.

In termini di funzionalità non vi sono cambiamenti, come confermato da Google.