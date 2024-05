Incredibilmente Google aggiorna Snapseed: ma le novità latitano

La notizia delle ultime ore consiste nel nuovo aggiornamento per l'app di Snapseed. Si tratta di una notizia perché da ben 8 mesi l'app non veniva aggiornata. Anche se l'ultimo aggiornamento degno di nota risale addirittura al 2020 .

Snapseed è una sicurezza da tanti anni per gli utenti appassionati di editing delle foto , e dopo l'acquisizione da parte di Google non ha vissuto particolari rivoluzioni.

Questo nuovo aggiornamento per Snapseed corrisponde alla versione 2.22, ed è destinato a rientrare tra gli update minori per l'app di Google. Non sono state infatti introdotte particolari per l'app di foto editing.

L'interfaccia di Snapseed dunque rimane la solita, ormai anacronistica considerando che il Material You si è esteso a tutte le app e servizi Google per dispositivi mobili. Anche a livello di funzionalità non arrivano particolari novità.

Non che Snapseed ne avesse bisogno: l'app ha sempre offerta un gran numero di opzioni e personalizzazioni per le proprie foto.

Inoltre, l'app basa il suo funzionamento completamente in locale. Questo significa che non fa affidamento a server per fornire specifiche funzionalità, come invece accade con l'editor di Google Foto.

Certo, bisogna capire cosa intende fare Google con Snapseed. Sembra infatti chiaro che Google punti particolarmente sull'app Foto per anche per la personalizzazione fotografica, con l'app che sta ricevendo sempre più funzioni per l'editing avanzato delle immagini, soprattutto in termini di intelligenza artificiale.

Non ci stupiremmo se un giorno non troppo lontano verremo a sapere dell'ingresso di Snapseed nel cimitero Google. Bisogna però considerare che l'app conta più di 100 milioni di download, un numero importante considerando che non arriva preinstallata sui dispositivi Android, e che magari per tanti utenti rappresenta ancora un punto di riferimento.

Se siete curiosi di provarla (se non l'aveste mai fatto)

