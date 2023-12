Google aggiorna tutti i Pixel con le patch di dicembre e qualche sorpresa

Questo vale tanto per gli aggiornamenti di Android , ovvero quelli che introducono nuove funzionalità software, e quelli di sicurezza , i quali vengono solitamente rilasciati con cadenza mensile. E anche per il mese di dicembre arriva l'update per tutti i Pixel supportati da Google.

Nelle ultime ore infatti ci sono giunte notizie della distribuzione dell'aggiornamento di dicembre per Pixel Watch e Pixel Watch 2. Si tratta della build TWD9.231205.001, basata su Wear OS 4, la quale contiene le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2023 ma anche qualche novità.

Tra le novità infatti troviamo la sincronizzazione automatica della modalità Non disturbare e della modalità Riposo tra smartphone connesso e Pixel Watch. Questa novità era già stata annunciata qualche settimana fa, ora sembra che sia giunto il momento della sua distribuzione su larga scala.

Anche per gli smartphone e tablet Pixel arriva l'aggiornamento di dicembre. Questo era stato annunciato qualche giorno fa, ma ora sembra che finalmente sia partito il rollout via OTA a livello globale. Oltre all'aggiornamento delle patch di sicurezza al 5 dicembre 2023, troviamo anche dei consistenti miglioramenti per le performance gaming dei Pixel e le altre incluse nel Feature Drop di dicembre. In questo articolo ne abbiamo parlato nel dettaglio.

Ribadiamo che gli aggiornamenti appena descritti sono attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale, quindi aspettatevi di riceverlo entro i prossimi giorni. Sottolineiamo che si tratta di update riservati a coloro che hanno la versione stabile di Android 14. Per chi ha aderito alla beta c'è la Beta 2 di Android 14 QPR2 appena rilasciata.