Google cambia idea: i contatti vanno "organizzati", non "corretti e gestiti"

Continuano i lavori di Google attorno all'app Contatti, che nel giro di un mese ha ricevuto ben due aggiornamenti (sapete come importare i contatti da Google ?).

Correggi e gestisci diventa Organizza, ma non finisce qui

La novità più evidente è la terza scheda della barra inferiore di navigazione, che da Correggi e gestisci diventa Organizza. Anche l'icona cambia, da una chiave a forchetta a un'icona che ricorda quella di Google Libri. Toccandola, ci accorgiamo che il cambiamento è molto più profondo.

In alto ci accorgiamo subito che ora c'è il campo di ricerca, proprio come nelle schede Contatti e In evidenza. Sotto, al posto della griglia di pulsanti 2x4 che consentiva di accedere alle varie impostazioni (immagine sotto a sinistra), ora abbiamo un elenco (immagine sotto a destra).