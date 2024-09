Google aggiorna i Pixel per risolvere una vulnerabilità vecchia di 7 anni

I Pixel di Google sono sempre stati rinomati per diversi aspetti. Oltre che per la fotocamera (a proposito, ecco dove trovare i migliori smartphone fotocamera del momento), abbiamo sempre inquadrato questi dispositivi per il costante supporto software. Proprio in questo contesto ci giunge notizia di un nuovo aggiornamento per i Pixel di Google, con il quale viene risolta la vulnerabilità legata a Showcase. Questa vulnerabilità è salita alla ribalta nelle ultime settimane, ma non è affatto una novità. Andiamo a vedere perché è diventata così rilevante.

Android 14 si aggiorna per risolvere problemi di sicurezza, e non solo

L'aggiornamento che abbiamo appena menzionato corrisponde alla build AP2A.240905.003. Si tratta di un aggiornamento che riguarda Android 14, e dunque tutti i Pixel che non hanno aderito alla beta di Android 15 (vi ricordiamo come entrare nel programma beta di Android). Questo aggiornamento fa parlare di sé soprattutto per il fatto che risolve la vulnerabilità legata all'app Showcase. Ne abbiamo parlato poche settimane fa, e si tratta di un'app che si trovava preinstallata in alcuni modelli di Pixel e che poteva costituire una seria minaccia per la sicurezza. Dal lontano 2017 infatti l'app Showcase era preinstallata su alcuni modelli di Pixel. Originariamente serviva come supporto per le demo ai dispositivi in esposizione nei negozi. Successivamente è diventata una potenziale minaccia perché era vulnerabile al controllo in remoto o all'accesso non autorizzato, all'insaputa dei proprietari. Se volete approfondire la questione vi suggeriamo di leggere questo articolo. Con questo nuovo aggiornamento, Google rimuove l'apk di Showcase sui modelli in cui era presente, azzerando i rischi che deriverebbero dall'averla installata sul proprio dispositivo. Oltre a questo, arriva anche l'ottimizzazione della connettività Wi-Fi. Le patch di sicurezza sono aggiornate a settembre 2024. Come abbiamo menzionato sopra, l'aggiornamento arriva su base Android 14. Questo significa che coloro che hanno Android 15, perché hanno aderito alla beta, non hanno ancora ricevuto il fix alla vulnerabilità che abbiamo descritto sopra. Ci aspettiamo che questo arriverà con il prossimo aggiornamento, quello che porterà le patch di sicurezza di settembre.

Rollout del nuovo aggiornamento per i Pixel

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per i modelli Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, Fold, Tablet. Per controllare se l'avete ricevuto, dovrete accedere alla sezione Aggiornamenti di sistema all'interno delle Impostazioni di Android. Ribadiamo che l'aggiornamento arriverà automaticamente a tutti coloro che hanno un Pixel supportato e che hanno Android 14.

