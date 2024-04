Google rilascia un "misterioso" aggiornamento per alcuni Pixel

Purtroppo Google non ha indicato le correzioni apportate, e tutto quello che sappiamo è che la GrandeG ha reso disponibili le Factory Image e i file OTA (ecco come installare le prime e i secondi ) di nuove build per Android 14 QPR2 con le patch di sicurezza di aprile 2024 .

A due settimane dall'aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile , Google rilascia una misteriosa build per alcuni Pixel. Ancora non si sa cosa contenga, ma tutto lascia supporre che si tratti di un aggiornamento minore , o forse di una patch.

I dispositivi coinvolti

I dispositivi coinvolti sono Pixel 7/Pro, Pixel 7a e Pixel 8/Pro , alle cui build è stato aggiunto l'identificativo "B1", e Pixel Fold , che invece ha ricevuto una build con identificativo "A2". Pixel Tablet invece non ha ricevuto il nuovo aggiornamento.

Come scaricare l'aggiornamento

Prima che corriate a installarlo, sappiate che questo aggiornamento non è ancora, per quanto ne sappiamo, reso disponibile tramite OTA.

Google non ha rilasciato informazioni in merito: aggiorneremo l'articolo non appena ne sapremo di più.

In ogni caso, tutto lascia supporre che si tratti build globali e non riservate a utenti di un particolare Paese o di un vettore specifico che non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento di aprile. Qui trovate l'elenco con i link ai file: