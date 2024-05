Google ascolterà le tue telefonate per fregare i truffatori

Durante il Google I/O 2024 l'azienda ha svelato una funzionalità davvero molto utile che arriverà presto sugli smartphone Android, basata su Gemini Nano. In molti conoscono e utilizzano già le funzionalità integrate negli smartphone o tramite app che permettono di essere avvisati se una chiamata in arrivo potrebbe essere fraudolenta, grazie al confronto del numero di telefono con dei database costantemente aggiornati. Ma Google vuole spingersi oltre.

La funzionalità infatti si occuperà di "ascoltare" la telefonata in corso e di capire se quello che l'altra persona sta dicendo potrebbe essere un tentativo di truffa, riconoscendo pattern conosciuti utilizzati dai truffatori per convincere l'interlocutore a inviare soldi, fornire credenziali o inviare dati sensibili. Poiché la funzione è basata su Gemini Nano tutto succederà in locale sul proprio smartphone e nessuna telefonata o sua trascrizione sarà mai caricata su alcun server. L'attivazione della funzione sarà a totale discrezione dell'utente.