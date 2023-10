Google è una mano santa per il traffico ai semafori

E una delle più recenti applicazioni di intelligenza artificiale svolte da Google è sicuramente non usuale e interessante . Parliamo del progetto Green Light di Google, sviluppato con una potente base di intelligenza artificiale e che ha l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal traffico delle auto .

Google è uno dei colossi che sono più trasversali nel settore della tecnologia, vista la sua attività rilevante in molteplici settori. Questo vale per il settore smartphone , ma anche quello dell'intelligenza artificiale applicata.

L'obiettivo finale è ovviamente ridurre i tempi di inattività e la quantità di frenate e accelerazioni a carico degli automobilisti. In questo modo si può ridurre in maniera efficace la quantità di emissioni "inutili" che vengono prodotte durante le attese ai semafori. E aggiungiamo che si ridurranno anche le frustrazioni degli automobilisti.

Tutti questi dati vengono combinati per poi ottimizzare le durate dei semafori in base alla strada e alla loro posizione.

Il progetto di Google infatti prevede una gestione smart degli algoritmi che regolano la durata dei semafori nei grandi centri abitati, dove il traffico automobilistico è particolarmente sostenuto. Green Light infatti combina i dati forniti da Maps relativi ai tempi di percorrenza media di specifici tratti di strade, e anche dei tempi di attesa derivanti dalla congestione del traffico stesso in corrispondenza dei semafori.

L'obiettivo finale di Google è introdurre il suo sistema di gestione basato su AI sempre più sul territorio, in modo da arrivare alla riduzione delle emissioni di carbonio pari a una giga tonnellata entro il 2030. Il progetto è stato lanciato nel 2021 in Israele su quattro incroci, e in quel caso è stata osservata una riduzione dal 10 al 20% del carburante e del tempo di attesa a tali incroci.

Attualmente il progetto di Google è in esecuzione in 12 grandi città, tra cui Manchester, Rio de Janeiro, Giacarta, Bali. Non vediamo di vederlo all'opera anche dalle nostre parti.