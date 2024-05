Se la IA di Google consiglia di mettere la colla sulla pizza forse è meglio non averla in Italia

Di recente Google ha lanciato la funzione AI Overview, che sfrutta l'intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti dopo aver effettuato una ricerca sul web. Si tratta di una funzionalità utile, molto interessante che, però, avrà bisogno di alcuni accorgimenti. Difatti, degli utenti hanno evidenziato varie risposte errate, a tratti persino assurde.

Cos’è AI Overview

Come già accennato all'inizio, AI Overview di Google sfrutta l'AI per realizzare delle sintesi utili per rispondere alle query degli utenti. I contenuti, generati da Gemini, permettono ai fruitori di evitare di premere sui link visualizzabili nella pagina dei risultati di ricerca. Dunque, non occorrerà più accedere alle pagine web collegate.

Gli errori di AI Overview

Tra gli errori più "celebri", ce n'è uno relativo alla piazza. In particolare, un utente ha chiesto come fare per evitare che si stacchi il formaggio dalla pizza appena sfornata. Bene, la risposta dell'AI è stata alquanto bizzarra visto che ha consigliato l'utilizzo della colla Elmer (basandosi su un commento ironico di un utente Reddit). Non mancano altre risposte curiose, come ad esempio che Batman sia un poliziotto. Insomma, è evidente che la funzionalità abbia bisogno di importanti accorgimenti da parte di Google.

La replica di Google

Big G, da parte sua, ha dichiarato che il suo prodotto, in gran parte, fornisce "informazioni di alta qualità". Inoltre, la portavoce della società, Meghann Farnsworth, a The Verge ha aggiunto che la società "sta agendo rapidamente" per rimuovere le risposte dell'IA a determinate domande "ove appropriato nell'ambito delle nostre politiche sui contenuti e utilizzando questi esempi per sviluppare miglioramenti più ampi ai nostri sistemi, alcuni dei quali hanno già iniziato a essere implementati". Infine, ha concluso evidenziando che "Molti degli esempi che abbiamo visto sono stati query non comuni, e abbiamo anche visto esempi che sono stati manipolati o che non siamo riusciti a riprodurre".