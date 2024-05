Google aggiorna AICore: si avvicina l'arrivo di Gemini Nano su Pixel 8

Google, a marzo, ha ufficializzato l'arrivo di Gemini Nano su Pixel 8. Tuttavia, prima di questo passo occorre un aggiornamento per Android AICore. E proprio oggi, sul Play Store, è comparso un update per lo smartphone di Google che probabilmente avvierà il download di Gemini Nano per l'esecuzione in locale.

Occorre specificare, però, che potrebbero essere necessari altri aggiornamenti dell'app per il totale funzionamento del modello e che l'opzione è disattivata per impostazione predefinita. In ogni caso, dopo l'update 0.release.pixel8.636144055, le impostazioni AICore saranno visualizzabili nelle opzioni sviluppatore (basterà accedere alla voce Debug). Da qui, gli utenti potranno attivare le funzionalità GenAI sul dispositivo. Questi processi, quindi, verranno eseguiti tramite AICore, sfruttando Google Gemini.