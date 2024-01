Google rilascia una nuova beta di Android 14: una marea di fix per i Pixel

L'aggiornamento appena rilasciato da Google consiste in un minor update di Android 14 QPR Beta, il quale fa seguito alla Beta 3 rilasciata un paio di settimane fa.

Google ha appena rilasciato una nuova beta di Android 14 . Parliamo della Beta 3.1 di Android 14 QPR , il programma beta che permette di testare in anteprima le novità di Android 14 che arrivano nella versione stabile ogni tre mesi. Si tratta di un programma beta dedicato a coloro che hanno un Pixel (ecco come entrare nel programma beta di Android ).

Con questo update Google introduce diversi fix a livello di sistema Android, andando a risolvere diversi problemi che si verificavano sui Pixel con la precedente beta. Tra i problemi risolti troviamo la corretta visualizzazione degli elementi in sovrapposizione nella dashboard di gioco.

Oltre a questo, Google ha risolto i problemi sporadici che si riscontravano nello sblocco del dispositivo dalla modalità Always On. Con questo aggiornamento anche il motore di ricerca predefinito a scelta dall'utente viene avviato correttamente, mentre in precedenza veniva ripristinato quello di default.

Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi che influivano negativamente sulla qualità audio, e sulla corretta visualizzazione delle opzioni nelle impostazioni rapide di Android 14. Altri fix sono stati poi introdotti per Android 14 in versione dedicata ai pieghevoli e ai tablet. Trovate il changelog completo con tutti i fix introdotti alla fine di questo articolo.

L'aggiornamento appena descritto consiste nella build AP11.231215.009 e ha un peso di circa 140 MB. L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14. I dispositivi compatibili sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi.