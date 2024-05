Le nuove funzionalità di Google per rendere Android a prova di ladro

Più protezione del dispositivo e dei dati

Google sta lavorando per rinforzare la sicurezza del dispositivo. In particolare, la società sta provvedendo ad aggiornare la modalità di ripristino alle impostazioni di fabbrica. In pratica, se un ladro proverà a forzare il ripristino dello smartphone, non potrà configurare il dispositivo se non conosce le credenziali dello stesso o dell'account Google. Questa modifica renderà molto complesso vendere uno smartphone rubato.

Per quanto riguarda i dati sensibili, verrà implementato lo Spazio privato, che permette di creare un'area separata all'interno dello smartphone.

Questa area potrà essere nascosta e protetta da un PIN. Inoltre, per disabilitare Trova il mio dispositivo occorrerà inserire un PIN, password o l'autenticazione biometrica. Tra l'altro, se abilitata l'opzione dedicata, la nuova autenticazione avanzata richiederà il riconoscimento biometrico per accedere e modificare le impostazioni critiche dell'account e del dispositivo Google, come la modifica del PIN oppure la disabilitazione della protezione contro il furto.

Le prime due funzionalità verranno rilasciate con Android 15. Le protezioni di autenticazione avanzate, invece, verranno rilasciate per alcuni dispositivi entro la fine dell'anno.