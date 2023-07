Nel 2023 Google spinge finalmente sulle app per tablet

La prima novità interessa l'interfaccia del Play Store, che metterà maggiormente in evidenza i giochi che presentano video in alta qualità del gameplay. In particolare, ci sarà un banner all'interno della pagina dedicata nonché verrà prevista una redistribuzione delle informazioni su ogni applicazione.

La seconda novità è un sistema aggiornato per la classifica di app e giochi mostrati. Questa classifica terrà conto delle app che hanno seguito le linee guida di Google per i dispositivi dotati di ampi schermi. In sintesi, le applicazioni maggiormente ottimizzate per questo tipo di dispositivi verranno messe più in alto sia nella ricerca che nella homepage.