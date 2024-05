La storia di come Google realizzò l'app Twitter per Android

A distanza di anni è trapelata una notizia piuttosto curiosa: Google si sarebbe occupata della realizzazione delle prime app per Android, tra cui Twitter. La rivelazione è stata data da Sara Beykpour, ex direttore senior della gestione dei prodotti di Twitter ed attualmente co-founder della startup AI Particle.

Google firmò la prima app del social

Procedendo con ordine, durante un'ospitata al podcast del partner di Lightspeed Michael Mignano, Beykpour ha ricordato gli albori della sua carriera all'interno di Twitter, iniziata nel 2009, quando l'azienda contava appena 75 impiegati. Successivamente, fu trasferita nel reparto che si occupava dello sviluppo dei software per i dispositivi mobili. Ed è proprio in questo contesto, che Google realizzò l'app di Twitter per Android. Beykpour, infatti, ha evidenziato che si trattava di "un'app demo che Google aveva creato e ci aveva dato. Lo hanno fatto con tutte le popolari app social dell'epoca, come ad esempio Foursquare. Tra l'altro, queste app sembravano tutte uguali e non poteva essere altrimenti visto che portavano tutte la firma di Google". A questo punto dell'intervista Mignano ha chiesto a Beykpour se la realizzazione di app da parte di Google rappresentasse un modo per convincere le aziende ad adottare Android. E la risposta dell'ex direttore senior della gestione dei prodotti di Twitter è stata lapidaria: "Si, esattamente". In ogni caso, Twitter decise di partire dall'app creata dal colosso di Mountain View per svilupparla in maniera più profonda.

Una storia dimenticata

Google, già nel 2010, sul suo blog, aveva illustrato il suo lavoro sull'app di Twitter per Android. Tuttavia, all'epoca nessuno o quasi mise in risalto la notizia, e tutto ciò contribuì a dimenticare questa vicenda. In quel post, comunque, la società dettagliò su come aveva implementato le prime "best practice" di Android all'interno dell'app. A riguardo, Beykpour ha svelato l'autore del post, Virgil Dobjanschi, fosse il principale ingegnere del software.

Gli aneddoti su Vine