Google Art Selfie 2: l'IA generativa vi porterà ''a spasso nel tempo''

Avevamo già visto nel 2018 la prima versione di Art Selfie, la funzione di Google Arts & Culture per trovare i propri doppelgänger nella storia dell'arte. Adesso, dopo il redesign dell'app la scorsa estate, Art Selfie 2 promette un nuovo salto nel mondo dell'arte, della storia e della cultura grazie al potere dell'intelligenza artificiale generativa.

La nuova funzionalità, sviluppata come prototipo dal programma Artists in Residence, consente di scattare un selfie e successivamente di scegliere uno stile da far seguire all'IA per generare l'immagine finale.''Scopri come appariresti nei panni di un esploratore che scala l'Everest, dipinto come una musa nel giardino di Monet o con l'armatura di un coraggioso cavaliere medievale.''

Attualmente è possibile scegliere tra 25 stili differenti ma molti altri verranno aggiunti in futuro.