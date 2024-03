Dal cibo alla musica, Google Arts & Culture ispira la creatività grazie all'intelligenza artificiale

Torniamo a parlare di Google Arts & Culture: il progetto di Big G per scoprire in modo coinvolgente (anche da smartphone) il nostro patrimonio culturale tra storia, arte e le meraviglie che ci circondano. Dopo Art Selfie 2, questa volta è il turno di due nuovi esperimenti interattivi creati dagli artisti del Google Arts and Culture Lab. Parliamo di Food Mood e di Musical Canvas, entrambi pensati per stimolare la creatività con l'aiuto dell'intelligenza artificiale di Google (qui le migliori app per creare immagini).