Google Assistant su Android Auto ora sembra Siri: la nuova interfaccia

Google sta implementando una nuova interfaccia per l'Google Assistant su Android Auto. Il design è stato rinnovato, somigliando in qualche a modo a quello di Siri di Apple. In particolare, gli utenti, al posto di una barra inferiore per i comandi, potranno fare affidamento su un'interfaccia diversa che ha lo scopo di migliorare la comunicazione vocale fornendo informazioni aggiuntive.

Il nuovo design di Google Assistant su Android Auto

Entrando nei particolari della notizia, l'Assistente Google mostrerà un'interfaccia dedicata quando l'utente porrà delle domande. Questa interfaccia, poi, scomparirà quando l'assistente fornirà la risposta. Si tratta di una modifica che ha l'obiettivo di rendere più immediata l'interazione e migliorare, dunque, l'esperienza utente.

Ai primi utenti che hanno utilizzato questa nuova interfaccia, poi, è balzato subito all'occhio come l'inedita grafica abbia qualcosa in comune su come appare Siri su CarPlay. Insomma, sembrerebbe che stavolta la compagnia di Big G abbia guardato un pò a casa Cupertino per rinnovare il suo Assistente Google su Android Auto.

Disponibilità dell’aggiornamento

Per il momento, l'aggiornamento è apparso agli utenti che utilizzano Android Auto v12.5 su Galaxy Fold 6, il pieghevole di Samsung. Si può ipotizzare, quindi, che l'update, in maniera graduale, verrà rilasciato su altri dispositivi nelle prossime settimane. Ancora una volta, dunque, Google si è impegnata per affinare ulteriormente l'esperienza degli utenti con Android Auto e con il suo assistente vocale. Vedremo se in futuro ci saranno ulteriori passi in avanti.

