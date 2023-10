Google Assistant sposa Bard e diventa più intelligente che mai

La novità consiste nell'integrazione di Bard con Assistant. La nuova versione dell'assistente di Google si chiama Assistant with Bard e offre come principale vantaggio la potenza dell'intelligenza artificiale di Google all'interno delle capacità di Assistant, che ormai conosciamo bene.

Gli stessi Pixel 8 integrano una buona quanto inedita dose di intelligenza artificiale, soprattutto per l'esperienza fotografica che è sempre più centrali sugli smartphone di Google. Ma oltre a questo, Google ha annunciato importanti novità per Google Assistant .

Poche ore fa Google ha tenuto il suo evento più atteso dell'anno in termini hardware. Abbiamo visto infatti arrivare i nuovi smartphone top di gamma, i Pixel 8 , ma questi sono stati accompagnati da altre novità. E tra queste troviamo quelle nell'ambito dell'intelligenza artificiale .

Nello specifico, Assistant with Bard godrà delle capacità generative e di ragionamento di Bard e dell'esperienza personalizzata a misura di singolo utente che fornisce Assistant. Per fare qualche esempio di utilizzo pratico, Assistant with Bard permetterà di supportare la scrittura di un post da pubblicare su social allegato alla foto che avete appena scattato con lo smartphone.