Google Assistant e i promemoria non vanno d'accordo in questi giorni

Avete provato a impostare un promemoria negli ultimi giorni tramite Google Assistant su smartwatch o smart speaker (senza display)? Allora ditemi: qual è il titolo?

Ebbene sì, l'Assistente Google è vittima di un bizzarro bug, che impedisce di impostare dei promemoria. Solitamente infatti era sufficiente dire "ricordami di....", seguito da cosa volevate fare e quando Google doveva ricordarvelo, per creare appunto un nuovo task. Adesso invece l'assistente vi chiede anche di dargli un titolo, ma il problema è che nessuna risposta sembra essere soddisfacente.

Facciamo un esempio pratico. Se voi dite "ricordami di comprare il latte stasera alle 19" su smartwatch Wear OS o su smart speaker (come Nest Audio / Nest Mini), l'Assistente poi vi chiederà "Qual è il titolo?" e da lì non ne uscirete; o almeno noi non ci siamo riusciti. Qualsiasi risposta abbiamo provato a dargli non è stata soddisfacente, tanto che l'Assistente continua all'infinito a riproporti la solita domanda.

Se invece userete uno smartphone o uno smart display (come il Nest Hub), allora tutto ok: non ci sarà nessuna domanda aggiuntiva e il promemoria verrà correttamente impostato.

Quale sia di preciso la ragione di questo diverso comportamento non ci è chiaro: forse la presenza di uno schermo con cui interagire altera in qualche modo il comportamento dell'Assistente (su smartwatch c'è sì il display, ma tutto passa comunque dalla voce), o forse è solo un aggiornamento dell'app Google (di solito è lei la colpevole) andato male. Fatto sta che se anche voi aveste sperimentato un simile comportamento, almeno adesso saprete di non essere da soli. Almeno fino al prossimo aggiornamento...