Google aumenta i prezzi di Nest Aware

Google ha appena deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti a Nest Aware. Il suo servizio in abbonamento per il monitoraggio e l'archiviazione degli eventi che avvengono nella propria casa, presto vedrà degli aumenti delle tariffe.

Google ha avviato una campagna di comunicazione ai suoi clienti in merito agli aumenti decisi per Nest Aware, il servizio che permette di sincronizzare con il cloud il contenuto dei video racccolti dalle proprie videocamere in casa. Si tratta ovviamente di coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento a Nest Aware. La comunicazione sarebbe in fase di ricezione agli interessati via email.