Basta installare app senza usarle! Google sta lavorando a una funzione per combattere questa pratica (anzi a più di una)

Non solo, ma si potrà anche scegliere se mostrare o meno il banner in cima allo schermo di cui dicevamo poche righe sopra, ma questo sarà attivo per impostazione predefinita, così come App auto open.

Al momento, la funzione non è ancora disponibile, e non sappiamo quando arriverà agli utenti, ma sembra che sia in fase avanzata di sviluppo. Ricordiamo inoltre che già un paio di settimane fa lo stesso AssembleDebug aveva scoperto uno strumento complementare nella versione del Play Store numero 41.2.21.

Chiamato Open app reminder, si tratta di una notifica che gli utenti riceveranno se non apriranno un'app entro 24 ore dopo averla scaricata. A breve sembra quindi che Google farà di tutto per far aprire le nuove app agli utenti, o avviandole automaticamente o ricordandogli di farlo se entro 24 ore nel caso l'app non sia ancora stata usata.