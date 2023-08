Google vi avverte quando i vostri contatti diventano pubblici

Come vedete dall'animazione sopra, l'opzione si trova all'interno del menù contestuale al proprio profilo all'interno della sezione Ricerca dell'app Google. L'opzione si chiama Results about you e notifica se alcuni dati personali sono disponibili pubblicamente online. La stessa opzione permette la rapida rimozione di tali risultati pubblici.

In questo sarà quindi molto più rapido avere la consapevolezza di quali dati personali siano online, e valutare se devono effettivamente rimanere accessibili al pubblico.

L'opzione è anche accessibile tramite questo link diretto. Attualmente non funziona per noi in Italia, visto che Google ha esplicitamente riferito che si tratta di una opzione riservata agli utenti statunitensi, almeno per il momento.