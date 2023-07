Google Bard ribatte a ChatGPT: le Estensioni per cambiare la ricerca su Internet

Lo scontro tra i chatbot IA Google Bard e ChatGPT (sapete come scaricarlo?) sta entrando sempre più nel vivo, con l'aggiunta di nuove funzionalità che promettono di cambiare per sempre il modo con cui interagiamo con il Web.

Se ChatGPT nei mesi scorsi ha acquistato la capacità di collegarsi a Internet per mostrare contenuti in tempo reale e lanciato le plugin (70), per utilizzare lo strumento in casi specifici come la lettura di un PDF o cercare una casa, il nuovo modello della GrandeG sta recuperando terreno a passi da gigante.

Non solo è nativamente in grado di collegarsi a Internet e da una settimana è disponibile anche nel nostro Paese, ma a breve permetterà l'integrazione con i servizi di Google e di terze parti, sulla falsariga del chatbot di OpenAI.

Le Estensioni, questo il nome della funzionalità che richiama quella presente in Chrome, erano state annunciate al Google I/O di maggio e risolvono una limitazione di Bard, che estrae le informazioni dai siti web memorizzati nella cache dalla Ricerca Google.

Ma per dati che non sono memorizzati nella cache perché cambiano continuamente nel tempo, come ad esempio i prezzi dei biglietti aerei, lo strumento è pressoché inutile.

Ed è qui che vengono in aiuto le Estensioni. Google ha creato un sistema per integrare Bard direttamente con le app dell'azienda, come Maps, Voli e YouTube, o con quelle di terze parti, come Adobe o Kayak. L'integrazione con Adobe Firefly, ad esempio, consentirà di creare immagini direttamente dalla chat con Bard, senza dover aprire un altro strumento.