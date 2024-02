Google Bard guadagna un nuovo cervello ma sembra ancora molto confuso al riguardo

Annunciato lo scorso dicembre, ma inizialmente disponibile solo in inglese, Gemini Pro arriva adesso in tutti i paesi nei quali Bard è disponibile (per approfondire come funziona Bard potete fare affidamento alla nostra guida), Italia inclusa quindi.

Si tratta in pratica di un modello linguistico più avanzato, che rende Bard più capace di "comprendere, riassumere, ragionare e pianificare". Inoltre, è in espansione anche la funzione di double-check, anch'essa già disponibile in inglese, e ora in allargamento in oltre 40 lingue. Cliccando sull'icona della "G", Bard cercherà sul web dei contenuti che corroborino la sua risposta, e cliccando sulle frasi evidenziate sarete rimandati ai siti corrispondenti (alla buon'ora!)

Abbiamo subito voluto provare il "nuovo" chatbot, che per adesso sembra un po' confuso, o meglio "bloccato", ma confidiamo che sia solo una cosa temporanea. Peccato poi che l'altra novità annunciata oggi da Google, la generazione di immagini, al momento non sembri funzionare, nemmeno scrivendo in inglese.

Chissà se anche questo è un glitch momentaneo o meno... Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.