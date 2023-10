Arriva Google Bard in tempo reale: cosa significa

Proprio in questi termini sono arrivate delle novità per Google Bard. L'ultimo aggiornamento rilasciato per il noto chatbot di Google infatti introduce la funzionalità per avere le risposte in tempo reale . Ma cosa significa questo?

Le risposte in tempo reale da Bard consistono in risposte alle richieste degli utenti che vengono mostrate quasi immediatamente dopo l'inserimento della richiesta, con un testo che viene sostanzialmente digitato gradualmente sullo schermo dal chatbot.

Sottolineiamo che, in ogni caso, non si tratta di risposte realmente immediate: c'è sempre un certo gap temporale in cui Bard elabora la richiesta.

La nuova funzionalità è attivabile dal menù delle impostazioni di Bard. Chiaramente è possibile tornare alla modalità di risposta che prevede la visualizzazione del testo una volta che Bard ha completato di redigere la risposta in questione. In conclusione, vediamo la nuova funzionalità più come un'alternativa grafica che come effettivo miglioramento alla resa di Bard nell'utilizzo quotidiano.

La novità che abbiamo appena visto è in fase di distribuzione automatica via server per tutti, noi l'abbiamo già ricevuta. Fateci sapere quale preferite tra le due modalità di risposta.