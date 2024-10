It's been over ten years since we initially announced the sitelinks search box in Google Search, and over time, we've noticed that usage has dropped. With that, and to help simplify the search results, we'll be removing this visual element starting on November 21, 2024.

Sono passati più di dieci anni da quando abbiamo annunciato la casella di ricerca dei sitelink in Google Search e, col passare del tempo, abbiamo notato che il suo utilizzo è diminuito. Per questo motivo, e per semplificare i risultati della ricerca, rimuoveremo questo elemento visivo a partire dal 21 novembre 2024.