Google sarebbe pronta a chiudere per sempre YouTube Vanced

Google punta ancora all'eliminazione di YouTube Vanced, un'app che permette agli utenti di visionare i video sulla piattaforma senza pubblicità e soprattutto evitando la necessità di sottoscrivere un abbonamento premium. Procedendo con ordine, un anno fa la società inviò agli sviluppatori una lettera di cessazione e desistenza dell'app, costringendoli di fatto ad interrompere la distribuzione dell'applicazione. Tuttavia, in poco tempo, sono stati realizzati dei software simili, con nuove versione di Vanced installate sugli smartphone Android.

Ora, però, Google è ritornata all'attacco, così come notato da Ron Amadeo di Ars Technica. In particolare, il colosso di Mountain View starebbe progettando "un'API sperimentale Android WebView Media Integrity" (il cui test dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2024). Tutto ciò si collegherebbe al lavoro svolto in precedenza per il web, in cui l'azienda ha proposto e testato una "API di integrità dell'ambiente web". Nella documentazione relativa a questa interfaccia, Google non ha mai chiarito a cosa fosse destinata, ma si sa che avrebbe consentito ai siti Web di controllare i dispositivi che vi accedono per vedere se sono stati modificati in qualche modo.

Dopo una diffusa indignazione, però, la Web Environment Integrity API è stata soppressa all'inizio del mese. Tuttavia, Amadeo ha notato sul blog degli sviluppatori Android che l'idea originale non è del tutto morta. La già citata API Android WebView Media Integrity, infatti, non sarebbe altro che il frutto delle precedenti idee. Difatti, l'API consentirebbe ai siti Web incorporati in WebView di verificare l'integrità di uno smartphone Android: questo, dunque, potrebbe impedire l'accesso al sito interessato se il dispositivo venisse ritenuto non idoneo.