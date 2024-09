I compleanni arrivano su Google Calendar: come potete salvarli

I servizi e le app di Google ci circondano nel quotidiano, in gran parte delle svariate attività che svolgiamo. E Google Calendar (ecco la guide su come funziona Calendar) è sicuramente tra i servizi più trasversali. Torniamo a parlarne perché nelle ultime ora è arrivata una novità: parte il rollout della funzione per salvare i compleanni su Google Calendar.

La novità introdotta da Google è particolarmente significativa per coloro che non vogliono dimenticarsi nemmeno i compleanni delle persone care, andiamo a vedere come funziona.