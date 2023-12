Così Google Calendar migliorerà il passaggio tra la creazione di Eventi e Attività su Android

Google Calendar, anche grazie alla possibilità di sincronizzazione con tutte le altre GApps, è sempre rimasta una delle applicazioni più diffuse per tenere traccia di tutti i propri eventi (sapevate già come sincronizzare Calendar con più account?). Nonostante l'innegabile impegno da parte di Google nel migliorare la propria applicazione, alcune piccole operazioni risultano ancora poco ottimizzate. È questo il caso, per esempio, della creazione di nuove attività da smartphone Android, anche se la situazione non durerà probabilmente ancora a lungo.

Infatti, stando a quanto individuato da AssembleDebug, nell'ultimo aggiornamento di Calendar (v2023.48.0) è presente un'opzione per passare rapidamente dalla creazione di un Evento ad un'Attività di Google Task (che da un po' ha la sua sezione dedicata in Google Calendar).