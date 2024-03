Google Calendar su Android riceve nuove versatili opzioni: ecco a cosa servono

Come vedete dagli screenshot in galleria , l'app Android di Google Calendar ha ricevuto delle nuove opzioni per la creazione rapida di eventi e attività direttamente nel pannello di creazione dell'evento , quello che si apre selezionando un qualunque posto libero nel calendario di Google.

Arriva una comoda novità per Google Calendar , e in particolare per la sua app Android. La nota piattaforma per la gestione degli eventi e della propria agenda riceve nuove opzioni per la creazione di attività ed eventi.

Le nuove opzioni consistono in piccole etichette poste proprio sotto al titolo principale, le quali possono essere selezionate per creare eventi o attività in Calendar. Vi ricordiamo che gli eventi si riferiscono agli appuntamenti o meeting nel calendario di Google, mentre le attività si riferiscono a Google Tasks, sempre più integrato in Calendar.

In precedenza invece era possibile creare delle tipologie differenti di eventi soltanto dal pulsante di creazione rapida (che vedete nella seconda immagine in galleria) che troviamo in basso a destra dell'interfaccia principale di Google Calendar.

Oltre a queste due opzioni, nel pannello per la creazione di eventi o attività di Google Calendar arrivano anche delle nuove etichette che permettono di impostare un periodo di permanenza fuori sede o di cambiamento del luogo di lavoro. Queste due opzioni aggiuntive però sono disponibili esclusivamente per gli account Google Workspace.

Le novità che abbiamo appena visto sono attualmente in fase di distribuzione via server anche in Italia. Per averle dovreste aggiornare l'app Android di Calendar almeno alla versione 2024.07.0-608174112. Qui sotto trovate il pulsante diretto per controllare se dovete effettuarne l'aggiornamento.

Scarica da Play Store