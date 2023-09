Google Calendar non vi fa più pensare alle cose che avete già fatto

Google offre un gran numero di app e servizi dedicati agli smartphone e ai PC. E tra questi troviamo Google Calendar, il suo tool che permette di gestire la propria agenda.

Recentemente Google ha integrato in maniera interessante Calendar con Tasks, in modo che fosse possibile visualizzare tutti i promemoria impostati su Google Tasks anche sul proprio calendario. E nelle ultime ore ha rilasciato un'altra novità proprio in questo senso.