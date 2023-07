Dite a Google Calendar quando siete in ufficio!

Tramite un nuovo update, Google Calendar adesso consentirà agli utenti di specificare meglio gli orari in cui lavorano da casa o dall'ufficio . Questa nuova caratteristica, quindi, dovrebbe rendere più semplice per i colleghi capire dove trovare ciascuno durante la giornata lavorativa: insomma, Google punta a migliorare l'organizzazione di tutte le attività.

La funzionalità è in fase di rilascio graduale. Per ora è disponibile soltanto per gli utenti di Google Workspace. Tra l'altro, per accedervi occorre avere uno dei seguenti abbonamenti:

Google Workspace Business Standard

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Plus

Education Fundamentals

Education Standard

Education Plus

Teaching and Learning Upgrade

Nonprofits.

Google, quindi, continua a lavorare alacremente per migliorare i suoi servizi e, di conseguenza, l'esperienza degli utenti.

Difatti, questa nuova funziona di Google Calendar è certamente un passo in avanti nella gestione delle dinamiche lavorative.