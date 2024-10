Ecco la nuova grafica di Google Calendario, incluso il tema scuro

Google Calendario sul web ha appena guadagnato un bel refresh, in linea con il Material Design 3, che si traduce in particolare in tre elementi rinnovati:

Controlli più moderni e accessibili (pulsanti, sidebar, finestre di dialogo)

(pulsanti, sidebar, finestre di dialogo) Nuovi caratteri progettati ad-hoc da google per essere più leggibili

Iconografia più precisa e leggibile

Assieme alla nuova grafica arriva anche l'opzione per impostare manualmente il tema chiaro, quello scuro, o per seguire le impostazioni di sistema. Basta premere sull'ingranaggio in alto per abilitare la scelta preferita.

Queste novità si applicano anche alla versione web di Google Task, data l'ormai stretta correlazione tra i due servizi.

Il rollout dell'aggiornamento parte oggi ma richiederà qualche settimana per essere completato, però almeno arriverà a tutti, sia ai clienti Google Workspace che agli account Google personali. Le immagini qui sotto danno un'idea di come diventerà a breve Google Calendario.