Google cambia idea su Vision Pro, ma gli utenti del visore hanno un altro problema

Nel vuoto creato da Google, si era subito inserito Christian Selig , lo sviluppatore del client per Reddit Apollo (ritirato qualche mese fa a causa dei costi delle chiamate API), che ha pubblicato un'app nativa in grado di eseguire i video di YouTube tramite JavaScript: Juno.

Una decisa inversione di marcia: forse un segnale che qualcosa si sta muovendo? Per chi non lo ricordasse, Vision Pro può eseguire sia app per iPad in una finestra, che app native appositamente disegnate e che ovviamente offrono un'esperienza 3D adeguata al valore dello strumento. Se diverse aziende, come Disney, avevano aderito entusiasticamente, altre, come Spotify, Netflix e, appunto, YouTube, avevano mostrato un atteggiamento più tiepido, e avevano annunciato che non sarebbe stato possibile riprodurre i loro contenuti tramite app, ma solo attraverso un'istanza del browser (Safari).

Alla vigilia del lancio di Vision Pro , una serie di aziende si erano defilate, annunciando che non avrebbero permesso l'esecuzione della loro app per iPad e non avrebbero pubblicato un'app nativa per il popolarissimo visore VR . YouTube era tra queste, ma ora ha rivelato che prima o poi ne rilasceranno una (sapete come si guadagna su YouTube ?).

L'app è stata un immediato successo, e dopo pochi giorni, ecco il colpo di scena. YouTube ha comunicato attraverso la sua portavoce Jessica Gibby a The Verge che stanno assicurando non solo che gli utenti abbiano l'esperienza migliore tramite Safari, ma che stanno lavorando a un'app.

Non si sa se sarà un'app per iPad adattata o un'app nativa in tutti i sensi, ma è chiaro che qualcosa sia cambiato dalle parti di Mountain View. Per quanto riguarda le tempistiche, però, non è dato saperlo, cosa che sicuramente farà piacere a Christian Selig.

Tutto bene? Non proprio, perché Vision Pro ha ancora un problema nella gestione dei video VR dal web. YouTube, per esempio, supporta i video 3D dal 2011 e i video 360 dal 2016, ma nessuno dei due funziona sul visore di Apple.

Contattata a proposito, l'azienda ha affermano che il problema è che questi contenuti non sono di qualità abbastanza elevata per Vision Pro, e potrebbero causare persino disagio agli utenti.

Ma a quanto pare non è solo YouTube a non funzionare bene con Vision Pro: tanti tipi di video VR non funzionano sul visore, e il motivo è la mancanza del supporto a WebXR da parte di Safari. Apple ha confermato di essere al lavoro sul problema, ma ha messo in guardia: lo standard non supporta ancora le potenzialità di visionOS e del dispositivo.

Questo significa che ci vorrà del tempo, e probabilmente anche quando implementato non funzionerà in maniera ottimale. Il che significa una cosa: al momento per sfruttare le potenzialità della piattaforma bisogna usare le app native progettate specificamente, come Apple Immersive Video e i film 3D disponibili su Apple TV.