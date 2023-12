La Google Camera si aggiorna: arriva il time lapse notturno, ma non per tutti

Google è molto nota nel panorama smartphone anche per l'esperienza fotografica che offre con i suoi dispositivi, non solo top di gamma. Ci riesce anche alla potenza software di cui dispone nell'ambito del software per elaborare le immagini.

Tale potenza si concretizza con la Google Camera, l'app di Google che appunto permette di scattare foto e registrare video con le attuali tecniche di BigG per rendere gli scatti di qualità pur non disponendo di un hardware particolarmente spinto. E proprio per la Google Camera è appena arrivato un nuovo aggiornamento.