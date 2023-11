Google sta iniziando a cancellare gli account inattivi: quali sono

Google è presente quotidianamente nelle vite di milioni di utenti, sia per questioni lavorative che personali. Questo avviene anche grazie alle sue diverse piattaforme, le quali offrono molti servizi in cambio di creare un account Google .

Si tratta di una mossa inusuale da parte di Google, ma tra meno di un mese partirà l'operazione che porterà alla chiusura definitiva di tutti gli account Google inattivi, ovvero di tutti quegli account Google che non hanno letto o inviato email, non hanno usato Drive, non hanno visto video su YouTube, non hanno scaricato nuove app e non hanno usato la ricerca di Google negli ultimi due anni. Ne abbiamo parlato in questo articolo nel dettaglio.

La cancellazione definitiva di un account Google non è una cosa banale.

Si perderà infatti l'accesso a tutti i siti che richiedono un login, e per il quale è stato associato l'account Google oggetto di cancellazione. Inoltre, verranno definitivamente cancellati tutti i dati associati all'account in Drive, Gmail, Documenti e così via.

Insomma, se avete un account Google di cui ancora avete bisogno ma che potrebbe risultare inattivo, allora vi suggeriamo le seguenti operazioni per tenerlo in vita anche dopo dicembre 2023: