Google sta per cancellare miliardi di dati di (s)fortunati utenti

Google ha accettato di distruggere o quantomeno de-identificare miliardi di dati di navigazione web raccolti quando gli utenti erano in modalità Incognito su Chrome . Che poi tanto incognito quindi non era.

La class action rivelatrice

Un class action presentata nel 2020 sta per giungere adesso alle battute finali, e secondo i documenti depositati lunedì scorso presso il tribunale federale di San Francisco, Google si prepara a capitolare. Nel corso degli anni sono infatti emerse prove del fatto che Google ha raccolto una grande quantità di dati, anche quando i suoi utenti erano in modalità di navigazione privata. Dati che saranno appunto cancellati o comunque resi non più in grado di profilare uno specifico utente.

Per la precisione parliamo di dati che sono "più vecchi di nove mesi" tra quelli raccolti fino al dicembre 2023. Peccato però che alcuni documenti che si riferiscono proprio ai metodi di raccolta usati da Google (e quindi alla natura precisa di questi "dati") siano ancora sigillati, rendendo un po' difficile una valutazione oggettiva, nel bene e nel male.

Sì perché quando si parla di "dati personali" è facile gridare allo scandalo, ma bisognerebbe anche capire a quali dati con precisione ci stiamo riferendo, e come siano stati raccolti.

Jose Castaneda, un portavoce di Google, ha infatti dichiarato che la sua azienda "è lieta di cancellare i vecchi dati tecnici che non sono mai stati associati a un individuo e non sono mai stati utilizzati per alcuna forma di personalizzazione", sottolineando tra l'altro che adesso Google non pagherà un centesimo come parte dell'accordo, laddove in precedenza rischiava una sanzione di 5 miliardi di dollari. Un po' come a testimoniare che questi dati non fossero così importanti insomma.