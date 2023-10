Google lancia un assurdo e irraggiungibile cappello-tastiera Gboard

Iniziamo col dire che il cappello tastiera di Gboard non potrete averlo. Si tratta di un prodotto lanciato esclusivamente per il mercato giapponese . In realtà, si tratta di un prodotto anche interessante: il cappello infatti è davvero in grado di scrivere , tramite i movimenti della testa.

Infatti è possibile configurare quali lettere devono essere digitate in base alle diverse inclinazioni della testa, le quali verranno chiaramente trasmesse solidalmente al cappello. Il dispositivo è anche dotato di un sensore inerziale a 6 assi, USB-C per la ricarica e connettività Bluetooth.

Ma non finisce qua: anche se non potrete acquistare il prodotto in Europa, Google ha pubblicato su GitHub la procedura per realizzare una cosa del genere in casa.

Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.