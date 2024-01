Google rende più esclusivo Pixel Tablet e manda Fast Pair sul "grande schermo"

Abbiamo visto da vicino quelle che riguardano il mondo Android Auto e non solo , e anche Nearby Share che cambia nome per fondersi con il servizio di condivisione di Samsung. Ora vediamo le novità presentate nell'ambito del casting e di Fast Pair .

Come spiega Mishaal Rahman, la funzionalità si basa sul modulo UWB che ha Pixel Tablet, Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro e Pixel 8 Pro. Tramite tale modulo infatti i dispositivi possono riconoscersi se sono vicini, e pertanto avviare il trasferimento automatico del contenuto in riproduzione dal telefono al tablet, se quest'ultimo è nella sua dock.

Il senso della funzione si deve vedere in un'ottica in cui si torna a casa si intende continuare l'ascolto con un dispositivo più comodo e più potente in termini audio. In questo modo poi Google rende più esclusivi alcuni dei suoi prodotti di punta. Ovviamente la novità è riservata ai Pixel che hanno il modulo UWB, ovvero i Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro e Pixel 8 Pro citati sopra.