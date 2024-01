Google presenta Cerchia e Cerca: il futuro della ricerca arriva su Android!

La novità di Google si chiama Circle to Search , che noi possiamo chiamare Cerchia e Cerca . Si tratta di un modo tutto nuovo di cercare informazioni sul web a partire dalle immagini . Possiamo vederla come un'evoluzione di Google Lens, la quale diventa trasversale a tutto il sistema operativo Android.

E la giornata non è scelta a caso, visto che proprio oggi Samsung presenta i suoi nuovi top di gamma, la serie Galaxy S24 . Questo perché la novità presentata da Google arriva in esclusiva sulla famiglia Pixel 8 e proprio su Galaxy S24, confermando, se ce ne fosse stato bisogno, la vicinanza senza precedenti tra Google e Samsung.

Google ha scelto la giornata di oggi, 17 gennaio, per presentare al mondo una delle sue novità probabilmente più interessanti degli ultimi anni , almeno in termini software.

Una volta avviato su un'immagine sarà possibile cerchiare con il dito la porzione di immagine per la quale si intende ricercare informazioni online e poi Google completerà la magia.

L'animazione che vedete qui sotto riassume il tutto. Basterà tenere premuto il pulsante home della barra di navigazione, oppure la barra centrale nel caso si utilizzino le gesture di navigazione, per avviare Cerchia e Cerca.

Come vedete dalle immagini in basso, una volta visualizzati i risultati di ricerca sarà anche possibile chiedere a Google ulteriori dettagli in merito alla porzione di immagine selezionata, tramite la barra di digitazione a schermo o tramite comando vocale.

La potenza di Cerchia e Cerca è ovviamente supportata dall'intelligenza artificiale di Google. La cosa interessante è che funziona anche sui video, insomma ovunque ci siano frame da riconoscere. Capiamo facilmente che uno dei suoi punti di forza è l'immediatezza nell'uso, la quale probabilmente cambierà il nostro modo di cercare informazioni in un mondo virtuale sempre più ricco di immagini.

La novità appena presentata da Google sarà disponibile a partire dal prossimo 31 gennaio su Pixel 8, Pixel 8 Pro e la serie Galaxy S24. Attendiamo maggiori dettagli da Google per capire se arriverà da subito in Italia e se magari in futuro la vedremo anche su altri modelli Android.