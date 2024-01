Controllate i vostri Pixel 8: sta arrivando Cerchia e Cerca di Google!

È in fase di rilascio la funzionalità "Circle to search" di Google (Cerchia e cerca per noi italiani), annunciata nelle scorse settimane in esclusiva per le serie Pixel 8 e Galaxy S24. Si tratta di un modo innovativo e più immediato per cercare informazioni sul web a partire dalle immagini, il tutto tramite l'apporto dell'intelligenza artificiale.

Per dare il via alle operazioni, sarà sufficiente tenere premuto il pulsante home della barra della navigazione (oppure direttamente la barra centrale se si utilizzano le gesture per la navigazione). Sulla parte inferiore dello schermo, quindi, apparirà un piccolo effetto blu/viola accompagnato da una barra di ricerca. A questo punto, basterà cerchierà con il dito la porzione di immagine per la quale si vuole reperire qualche informazione online (la stessa azione è disponibile anche sui video). Una volta che appariranno i risultati di ricerca, l'utente potrà chiedere a Google altri dettagli attraverso la sopracitata barra di ricerca oppure via comandi vocali.