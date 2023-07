Google Chat: ecco le 7 novità per essere protagonista

Nel mondo della messaggistica istantanea troviamo davvero tanti attori, con una piccola manciata di loro (questa la guida per installare WhatsApp) che sono usati da milioni di utenti ogni giorno. In questo contesto anche Google cerca di inserirsi con il suo Chat. Google Chat è ormai diventato un punto di riferimento per la messaggistica nel contesto dei servizi Google. E BigG nelle ultime ore ha presentato 7 novità che possono rendere Chat ancora più interessante e appetibile. Andiamo a vederle insieme: Smart Compose anche in italiano Google Chat ora supporta la funzionalità denominata da Google Smart Compose. Si tratta della funzionalità che permette di completare frasi con termini suggeriti automaticamente dall'intelligenza artificiale di Google in base al contesto di scrittura e al discorso che si sta facendo. Come mostrato dal video in basso, Smart Compose suggerirà dei termini successivi rispetto a quanto appena digitato. Per accettare i suggerimenti basterà premere il pulsante Tab. La stessa funzionalità è disponibile da ormai diverso tempo su altri servizi Google che prevedono la scrittura, come Gmail e Google Documenti. La funzionalità è supportata anche in italiano, oltre che in inglese.

Modificare ed eliminare messaggi L'animazione che trovate qui sotto mostra un'altra gradita novità in Google Chat. Gli utenti potranno infatti modificare oppure eliminare messaggi inviati in chat. La novità è già disponibile e operativa per tutti gli utenti di Google Chat.

Citazione dei messaggi Google Chat si completa sempre di più nel contesto della messaggistica. Sulla piattaforma è arrivata anche la possibilità di citare un messaggio inviato in precedenza nella stessa chat. Si tratta sostanzialmente della funzione Rispondi che troviamo in WhatsApp. In questo modo sarà più semplice contestualizzare il proprio messaggio, soprattutto nelle chat in cui vengono inviati molti messaggi in poco tempo. Anche questa novità è già disponibile e operativa per tutti gli utenti Google Chat.

Conferme di lettura nei gruppi Google Chat ora supporta la visualizzazione delle conferme di lettura anche nei gruppi chat. Si tratta della possibilità di visualizzare se un messaggio inviato in un gruppo chat è stato recapitato e se è stato letto dai destinatari. La funzionalità prevede anche la possibilità di visualizzare chi ha letto il messaggio all'interno del gruppo. La stessa funzionalità era stata distribuita per le chat singole all'interno di Google Chat qualche settimana fa. Ora la stessa arriva anche per i gruppi su dispositivi mobili e Google Chat su web.

Embed dei link nel testo Nel contesto della digitazione del testo arriva un'altra rilevante novità. Google Chat ora permette di creare dei collegamenti diretti al testo o a una parte di esso. Sarà quindi possibile selezionare la parte del testo e allegare un link a qualsiasi contenuto web. Sarà possibile allegare il link selezionando il testo e poi cliccando sul pulsante per l'embed in basso, proprio come fareste all'interno di un'email creata con Gmail. La stessa funzionalità è disponibile anche tramite la scorciatoia Ctrl + k.

Conversazioni inattive Per coloro che usano molto Google Chat e che hanno diverse chat aperte arriva la funzionalità per nascondere le chat inattive. La funzionalità verrà mostrata a coloro che hanno almeno 10 chat o spazi aperti, con la possibilità di nascondere quelle inattive da almeno 7 giorni. Per inattive si intendono quelle chat dove non arrivano o vengono inviati nuovi messaggi per almeno una settimana. Tutte le chat inattive verranno accorpate nella sezione Altro che si trova alla sinistra dell'interfaccia di Chat.