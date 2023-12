Il nuovo design di Google Chat si fa strada su Android: vediamo com'è

Google Chat non sarà la soluzione più popolare tra le app di messaggistica, ma Google ci crede molto e la sua integrazione con Gmail la rende uno strumento particolarmente interessante per lavorare (sapete come abilitare i messaggi RCS?). Nelle ultime settimane l'app ha ricevuto una serie di novità: una nuova icona e, partendo da iOS, anche una nuova interfaccia, che ora è in via di distribuzione sui telefoni del robottino, sia nell'app standalone che in Gmail. Nell'app Google Chat, a differenza della barra inferiore precedente con l'icona di Chat e degli Spazi e il pulsante per scrivere un nuovo messaggio (FAB, Floating Acion Button, immagine sotto a sinistra), ora troviamo un indicatore a forma di pillola con quattro icone, Home, Messaggi diretti, Spazi e Menzioni, con a fianco il pulsante per il nuovo messaggio di forma quadrata con angoli arrotondati (immagine sotto a destra).

Google Chat: vecchio design a sinistra, nuovo design a destra. Fonte: 9to5Google

Purtroppo sotto le icone non trovate più le etichette che indicano cosa avete selezionato, com'è ormai abitudine delle app Google, ma le icone stesse sono piuttosto intuitive. Passando a Gmail, invece, la situazione si fa un po' più complessa. Ricordiamo che se volete utilizzare Chat in Gmail dovete abilitare l'impostazione apposita toccando l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra, selezionare in basso Impostazioni, toccare l'account e sotto Generali mettere la spunta di fianco a Chat - Mostra le schede Chat e Spazi. In questo modo attiverete la funzione, e se riceverete la nuova interfaccia non vedrete più le nuove icone di Chat e Spazi tra Gmail e Meet (immagine sotto a sinistra), ma una singola icona, che se toccata mostrerà la scheda a forma di pillola e il pulsante Nuovo messaggio che abbiamo visto poc'anzi (immagine sotto a destra).

Google Chat in Gmail: vecchio design a sinistra, nuovo design a destra. Fonte: 9to5Google