Google Chat ha un look tutto nuovo su Android e iOS

La novità che più salta all'occhio è la divisione in quattro categorie principali , le quali sono raccolte in una particolare barra fluttuante nella parte inferiore dell'interfaccia. Le quattro sezioni servono ad accedere rapidamente a specifiche categorie di contenuti di Google Chat:

Google ha infatti mostrato come l'interfaccia grafica di Chat cambierà . La novità è rivolta esclusivamente alle versioni mobile dell'app, ovvero quella per dispositivi Android e quella per iOS. Il rinnovamento coinvolge principalmente la barra di navigazione dell'app.

L'altra novità invece coinvolge l'accesso a Chat a partire dall'app Gmail: come vedete dagli screenshot in galleria, non ci sono più i collegamenti rapidi a Chat e a Spaces ma esclusivamente quello a Chat.

Infine, al fianco della barra fluttuante che abbiamo visto prima è posizionato il pulsante di creazione rapida per avviare le conversazioni. Insomma, una scelta che ci sembra sicuramente particolare, proprio per le due barre (quella inferiore persistente e quella fluttuante) che convivono nella parte inferiore dell'interfaccia.

Ci aspettiamo però che questo sia il look definitivo scelto da Google, almeno per il momento. La novità arriva per l'app Android e per quella iOS di Google Chat. Tutti dovremmo riceverla a livello globale entro le prossime settimane.