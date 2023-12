Ora è più difficile riconoscere l'icona di Google Chat

Come potete vedere dalle immagini in basso, così come dall'immagine in copertina, la nuova icona di Google Chat diventa pienamente coerente con quelle di tutte le altre app Google. Vediamo infatti un'icona dal profilo coerente con i messaggi, colorata con i caratteristici colori di Google.

La nuova icona di Chat è visivamente molto simile a quelle delle altre app Google, e questo potrebbe contribuire a confonderle , soprattutto quando si pone poca attenzione all'esatta icona, come ad esempio quando dobbiamo aprire in fretta un'app. Personalmente ci è capitato diverse volte di aprire Drive invece che Meet o l'app Home. Oltre a questa, arrivano ulteriori novità.

Nella versione web di Google Chat è stata ottimizzata la ricerca tra le chat, con i risultati di ricerca che verranno evidenziati nel caso in cui contengano anche solo una parte della stringa cercata. Arrivano anche delle linee divisorie tra risultati di ricerca, così come arriva la funzionalità per silenziare solo una specifica chat. In tal caso, le notifiche arriveranno nel caso in cui si venisse menzionati nella chat silenziata.

Le novità che abbiamo appena visto sono attualmente in fase di distribuzione su Google Chat. Dalle nostre parti sono già arrivate, quindi potrebbe trattarsi di attendere qualche giorno al massimo.