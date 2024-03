Google vuole lanciare un chatbot AI con Fitbit per l'assistenza sanitaria

Google si sta muovendo concretamente per definire nuovamente il ruolo dei dispositivi indossabili che usiamo quotidianamente. BigG infatti sta sviluppando un chatbot con intelligenza artificiale per l'assistenza sanitaria.

Il prodotto è stato sviluppato all'interno di Fitbit Labs, una divisione dell'azienda acquisita da Google che si dedica appunto allo sviluppo di soluzioni innovative. Questo chatbot sarà in grado di raccogliere tutte le informazioni dai dispositivi indossabili degli utenti, per poi elaborare dei modelli che siano in grado di fornire indicazioni utili e accurate sullo stato di salute degli utenti stessi.

Si tratterebbe quindi di un chatbot con il quale gli utenti potranno interagire. Tutta l'interazione sarà ovviamente focalizzata sull'aspetto sanitario, per la quale gli utenti potranno chiedere suggerimenti e indicazioni circa il loro stato di salute.

Ci aspettiamo quindi delle informazioni che riguarderanno la qualità del sonno associata al movimento fisico svolto durante il giorno, o magari qualcosa di più approfondito come l'analisi dell'acqua assunta durante le giornate in relazione alla qualità del sonno. Insomma, possiamo aspettarci sicuramente qualcosa in più rispetto ai classici dati che vengono mostrati in maniera passiva dalla maggior parte delle app associate ai dispositivi indossabili commerciali.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. Sarà interessante capire quando arriverà questo nuovo chatbot Fitbit (Google ha promesso per fine anno), così come sarà interessante scoprire quali saranno i modelli di indossabili compatibili. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.