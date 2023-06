Da luglio Google chiuderà Archivio Album: come fare per non perdere foto/video

Google sta provvedendo ad inviare un'email ad alcuni utenti per informarli su un aggiornamento di Archivio Album. In particolare, la società ha affermato che una vecchia interfaccia della galleria fotografica relativa a Hangouts verrà chiusa a partire dal 19 luglio. Tra i contenuti che verranno cancellati troviamo:

Rari casi come foto miniature di piccole dimensioni e commenti o Mi piace sugli album

Alcuni dati di Google Hangouts dall'Archivio album

Immagini di sfondo caricate nel selettore temi di Gmail prima del 2018.

Recandosi su get.google.com/albumarchive si ottengono maggiori informazioni sulla prossima cancellazione del servizio: "Le foto e i video che visualizzi qui non saranno più disponibili dopo il 19 luglio 2023. Puoi utilizzare Takeout per scaricare gli elementi prima di questa data". Dunque, chi non vorrà perdere i contenuti presenti in Archivio Album dovrà utilizzare Google Takeout, che permetterà appunto di esportare una copia dei contenuti nel proprio Account Google come backup oppure per utilizzarli con un altro servizio.