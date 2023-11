Google Chrome continua la lotta agli AdBlock: svelato il prossimo giro di vite

Google recentemente ha condiviso qualche importante novità sul passaggio a Manifest V3 . Il colosso di Mountain View, dopo aver messo in pausa l'aggiornamento, ha deciso di proseguire nella transizione a Manifest V3 seppur con diverse modifiche chiave. La prima interesserà il "supporto migliorato del filtro dei contenuti" per l'API Declarative Net Request, ovvero quella utilizzata dalle estensioni di blocco degli annunci. In particolare, la società, in passato, aveva proposto di limitare la funzionalità di questa API per motivi di sicurezza. Tutto ciò si sarebbe tradotto in una minore efficacia degli ad blocker su tutti i browser basati su Chromium, tra cui Chrome e Microsoft Edge.

Non tutti, però, sono in accordo con quanto espresso da Meshkov. Ad esempio, Alexei Miagkov, il tecnico senior della Electronic Frontier Foundation, sostiene che Manifest V3 imporrebbe delle limitazioni inutili agli sviluppatori. Difatti, a The Verge, ha dichiarato che "Si tratta di cambiamenti utili, ma il problema rimane lo stesso: se le estensioni non riescono a innovarsi, gli utenti perdono e i tracker vincono. Ora dipendiamo tutti da Google per continuare a far evolvere l'API per stare al passo con inserzionisti e tracker".