La nuova versione di Chrome dice addio a questi dispositivi Android

E per il browser più utilizzato e diffuso al mondo arrivano delle novità che riguardano le versioni Android supportate ufficialmente. Dovete sapere infatti che tutte le app Android, ma anche quelle iOS, prevedono una versione minima del sistema operativo aggiornato. Altrimenti non potranno funzionare correttamente. Questa misura viene soprattutto in ottica della sicurezza dai vari produttori.

Google Chrome è il popolare browser web di casa Google, forte della sua ampia diffusione in tutto il mondo. Il successo di Chrome passa anche per la disponibilità del browser su praticamente tutte le piattaforme, a partire dai dispositivi Android .

E proprio in questo arrivano le novità che abbiamo accennato sopra per Chrome: il browser non sarà più compatibile con Android Nougat. Questo significa che tutti i dispositivi Android non aggiornati oltre Android Nougat non potranno usare la versione più recente di Chrome, ovvero la 120.

Questo è quanto annunciato da Google con il rilascio della nuova versione di Chrome.

Rimarrà comunque la possibilità di utilizzare le versioni precedenti del browser. Certo, non è nemmeno facilissimo trovare un dispositivo aggiornato ad Android Nougat, la versione del robottino verde lanciata nel 2016 al fianco della prima generazione di Google Pixel.