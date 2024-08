Su Google Chrome pronte al debutto tre funzionalità AI, tra cui una già molto conosciuta

Negli ultimi tempi Google , sfruttando l' intelligenza artificiale , ha lavorato per garantire un'esperienza di navigazione su Chrome più veloce, sicura ed utile. A riguardo, stanno per debuttare tre funzionalità AI (basate su Google AI e Gemini) che si preannunciano piuttosto interessanti.

Una ricerca più immediata con Google Lens

Infine, l'IA metterà in evidenza i risultati più importanti.

Per fare ciò, basterà selezionare l'icona di Google Lens dal menu premendo il tasto destro del mouse o l'icona con i tre punti. Dopo aver effettuato la selezione, potrete vedere i risultati restituiti nel pannello laterale. Dunque, sarà possibile utilizzare la multisearch per affinare ulteriormente la ricerca per colore, marca o altro (oppure porre una domanda per un approfondimento maggiore).

Con l'ultimo aggiornamento di Chrome (in uscita nei prossimi giorni), le funzionalità di Google Lens, già viste sugli smartphone, verranno implementate anche su Chrome per desktop. Dunque, sarà possibile selezionare ciò che ci interessa sul web e porre domande su di esso, senza lasciare la scheda consultata (si tratta della nota funzionalità Cerchia e Cerca).

Possibilità di confrontare i prodotti più velocemente

Durante lo shopping online può capitare di saltare di scheda in scheda per leggere recensioni oppure per cercare il prezzo più competitivo. Insomma, un iter piuttosto "ingombrante". A questo proposito, nelle prossime settimane negli Stati Uniti comparirà su Chrome la scheda "Tab compare".

Si tratta di una funzionalità che includerà una panoramica generata dall'IA dei prodotti, il tutto in un'unica sezione. Dunque, Chrome genererà una tabella di confronto tra vari prodotti, mostrando le specifiche principali dei prodotti in questioni (tra cui prezzo e valutazioni) in una singola scheda.